Ultime Notizie – Epatite bimbi | oltre mille casi nel mondo | 22 i morti

(Di mercoledì 13 luglio 2022) Superano quotadiacuta grave di origine sconosciuta segnalati nei bambini, con 22. E’ quanto emerge dall’ultimo aggiornamento dell’Organizzazione mondiale della sanità. All’8 luglio i Paesi ad averli segnalati risultano 35 in 5 regioni dell’Oms per un totale di 1.010probabili, di cui quasi la metà (48%) è stata segnalata dalla regione europea (484in 21 Paesi), includendo i 272(27% del dato globale) registrati nel Regno Unito. Rispetto al precedente bollettino pubblicato il 24 giugno, sono stati comunicati altri 90 nuoviprobabili e 4 decessi aggiuntivi. E due nuovi Paesi, Lussemburgo e Costa Rica, si sono aggiunti alla lista di quelli che hanno registrato. L’epidemia di epatiti ...

Pubblicità

Agenzia_Ansa : DATI COVID | Sono 107.240 i nuovi casi registrati nelle ultime 24 ore. Le vittime sono 94. L'Ema ipotizza un second… - Agenzia_Ansa : DATI COVID | Sono 132.274 i nuovi contagi registrati nelle ultime 24 ore. Le vittime salgono invece a 94. Il tasso… - CorriereCitta : Quarta dose nel Lazio, le prenotazioni dalle 20 di stasera: ecco come fare - FDRmou : Mi dispiace ma non credo a Dybala nonostante queste ultime notizie. - TuttoSuMilano : DeA Capital Real Estate SGR: MILANO 3.0 entra nel vivo: posata la prima pietra - -

Una nuova iniziativa Gazzetta: fai la tua domanda sulledi calciomercato, i nostri giornalisti ti rispondono all'istante. I movimenti di Inter, Milan,... tutte leGasport 13 luglio 2022Quasi diecimila casi nelle24 ore Ricoveri stabili nelle terapie intensive ma una nuova ... La newsletter del Corriere di Bologna Se vuoi restare aggiornato sulledi Bologna e dell'Emilia ...Arrivano conferme ufficiali riguardo alla prossima cessione del Milan, per la quale manca ormai soltanto l'ufficialità assoluta.Negli ultimi 4 mesi ben 5 studenti sono morti per suicidio, o per sospetto suicidio, all’Università di Cambridge, in Inghilterra. Un fatto dai contorni incerti, che ha spinto i vertici dell’ateneo ad ...