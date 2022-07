Ultime Notizie – Covid oggi Italia, 110.168 contagi e 106 morti: bollettino 13 luglio (Di mercoledì 13 luglio 2022) Sono 110.168 i nuovi contagi da Coronavirus in Italia oggi, 13 luglio 2022, secondo i dati e i numeri Covid – regione per regione – del bollettino della Protezione Civile e del ministero della Salute. Si registrano inoltre altri 106 morti. Ecco i dati di oggi, regione per regione: LAZIO – Sono 10.062 i nuovi contagi da Covid nel Lazio secondo il bollettino di oggi, 13 luglio. Si registrano anche altri 10 morti. I nuovi casi a Roma sono 4.765. “oggi nel Lazio, su 5.689 tamponi molecolari e 37.166 tamponi antigenici per un totale di 42.855 tamponi, si registrano 10.062 nuovi casi positivi (-3.324), sono 15 i decessi (+4), 925 i ... Leggi su informazioneriservata.eu (Di mercoledì 13 luglio 2022) Sono 110.168 i nuovida Coronavirus in, 132022, secondo i dati e i numeri– regione per regione – deldella Protezione Civile e del ministero della Salute. Si registrano inoltre altri 106. Ecco i dati di, regione per regione: LAZIO – Sono 10.062 i nuovidanel Lazio secondo ildi, 13. Si registrano anche altri 10. I nuovi casi a Roma sono 4.765. “nel Lazio, su 5.689 tamponi molecolari e 37.166 tamponi antigenici per un totale di 42.855 tamponi, si registrano 10.062 nuovi casi positivi (-3.324), sono 15 i decessi (+4), 925 i ...

