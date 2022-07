Ultime Notizie – Covid oggi Emilia | 9 685 contagi e 13 morti | bollettino 13 luglio

(Di mercoledì 13 luglio 2022) Sono 9.685 i nuovidainRomagna secondo ildi, 13. Si registrano inoltre altri 13. Dall’inizio dell’epidemia, nella regione si sono registrati 1.659.957 casi di positività, 9.685 in più rispetto a ieri, su un totale di 25.618 tamponi eseguiti nelle24 ore, di cui 10.931 molecolari e 14.687 test antigenici rapidi. Complessivamente, la percentuale dei nuovi positivi sul numero di tamponi fatti è del 37,8%. Sono 10.706 le prenotazioni fatte sul territorio regionale per la somministrazione della quarta dose del vaccino anti-a fine mattinata, nella prima giornata dedicata anche agli over60. Infatti, le prenotazioni sono aperte daa tutti i cittadini a ...

Pubblicità

tvdellosport : LE NOTIFICHE DEL GIORNO ?? Inter, Barcellona, Joao Pedro e tanto altro…?? Seguiteci su Sportitalia per rimanere sem… - Agenzia_Ansa : DATI COVID | Sono 107.240 i nuovi casi registrati nelle ultime 24 ore. Le vittime sono 94. L'Ema ipotizza un second… - Agenzia_Ansa : DATI COVID | Sono 132.274 i nuovi contagi registrati nelle ultime 24 ore. Le vittime salgono invece a 94. Il tasso… - ottogattotto : Ultime notizie: A Bologna il pescetto puzza. - lucillaincorvat : RT @vdangerio: Inflazione Usa alle stelle, mai così alta dal 1981. Borse giù, Wall Street verso avvio pesante @sole24ore -

Lenews sul mondo dei Non - Fungible Token Le news sul mondo dei Non - Fungible Token sono ... Altrecoinvolgono Reddit, il social news americano, che ha lanciato i l suo marketplace di ...Inter, ecco la nuova maglia: Lukaku testimonial Milano, 13 luglio 2022 - Milan Skriniar al Psg è un affare in chiusura. Dalla Francia ne sono sicuri in seguito ad un summit di ieri che avrebbe ...Noi e i nostri fornitori archiviamo informazioni quali cookie su un dispositivo (e/o vi accediamo) e trattiamo i dati personali, quali gli identificativi unici e informazioni generali inviate da un di ...E questo è paradossale, considerando quanta forza lavoro si sia persa negli ultimi due anni. Dobbiamolavorare per rendere evidenti e suggestive le tante opportunità che questo settore può dare ...