Ultime Notizie – Covid Italia | il report | ricoveri ancora in aumento

(Di mercoledì 13 luglio 2022) “Continua l’dei pazientinegli ospedali. In una settimana, dal 5 al 12 luglio, il numero dei ricoverati è cresciuto del 35,5%. Un balzo significativo rispetto all’incremento del 19% registrato nel corso della settimana precedente. Il fenomeno è in linea con l’andamento dell’epidemia nella popolazione generale: le ospedalizzazioni, infatti, crescono con il tipico ritardo di 6-7 giorni sui contagi”. Lo evidenzia ildella Fiaso, la Federazionena aziende sanitarie e ospedaliere, con il monitoraggio degli ospedali aderenti alla rete sentinella. Dall’analisi settimanale delFiaso, emerge “un andamento differente delle curve tra l’occupazione dei reparti ordinari e le terapie intensive. A fronte di un rialzo del 38% dei ricoverati nei reparti ordinari (malattie infettive, ...

Pubblicità

tvdellosport : LE NOTIFICHE DEL GIORNO ?? Inter, Barcellona, Joao Pedro e tanto altro…?? Seguiteci su Sportitalia per rimanere sem… - Agenzia_Ansa : DATI COVID | Sono 107.240 i nuovi casi registrati nelle ultime 24 ore. Le vittime sono 94. L'Ema ipotizza un second… - Agenzia_Ansa : DATI COVID | Sono 132.274 i nuovi contagi registrati nelle ultime 24 ore. Le vittime salgono invece a 94. Il tasso… - RSD_studiodelta : ?? NOTIZIARIO LOCALE delle 12 (13/07/22) Ascolta le ultime #Notizie dall'#Emilia-#Romagna, in collaborazione con Ci… - CorriereCitta : Latina, scontri violenti e cariche fuori dallo stadio: emessi 10 Daspo dal Questore -

Il Sole 24 ORE

Silvio Berlusconi , anche prima che si arrivasse al processo Ruby , pagava 'già le rette dell'Università Bocconi' a Ioana Amarghioalei , una delle giovani che partecipò alle serate del ' bunga - bunga ...Iscriviti alla nostra newsletter per restare aggiornato sulledi spettacolo È la seconda cantante italiana ad aver raggiunto un simile traguardo, solo ... nelleore, si vocifera ... Ucraina ultime notizie. Grano, oggi incontro tra russi e ucraini a Istanbul Ma secondo le ultime indiscrezioni, non dovrebbe arrivare prima del 2023. Il display, inizialmente previsto per lo scorso giugno, dovrebbe diventare uno degli schermi top di gamma della Mela. Apple, ...Yacine Adli, intervistato da DAZN, ha commentato così l'ultima stagione del Milan che si è conclusa con la vittoria dello scudetto: "Il momento che mi ha gasato di ...