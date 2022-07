Ultime Notizie – Covid, Abrignani: "Omicron infetterà tutti" (Di mercoledì 13 luglio 2022) (Adnkronos) – “Ho collezionato due infezioni e tre vaccini: ho cinque dosi e non quattro. Sono stato colpito dal Covid nel marzo dei 2020, poi ho fatto tre vaccini, e a febbraio di quest’anno ho scoperto di avere un picco altissimo di anticorpi indice di un incontro ravvicinato con Omicron da asintomatico”. Risponde così l’immunologo Sergio Abrignani, ex componente del Cts, in un’intervista a ‘Il Giornale’ alla domanda se farà il richiamo del secondo booster visto che è nato nel 1958. E ai 60enni sani con tre dosi di vaccino invece cosa suggerisce? “Fare la quarta dose a distanza di 4-8 mesi dal primo booster o dall’infezione non fa male e tira su gli anticorpi”, replica l’immunologo. Nonostante Omicron i decessi aumenteranno? “Sì perché abbiamo circa 1 milione e mezzo di infezioni a settimana. Praticamente ... Leggi su informazioneriservata.eu (Di mercoledì 13 luglio 2022) (Adnkronos) – “Ho collezionato due infezioni e tre vaccini: ho cinque dosi e non quattro. Sono stato colpito dalnel marzo dei 2020, poi ho fatto tre vaccini, e a febbraio di quest’anno ho scoperto di avere un picco altissimo di anticorpi indice di un incontro ravvicinato conda asintomatico”. Risponde così l’immunologo Sergio, ex componente del Cts, in un’intervista a ‘Il Giornale’ alla domanda se farà il richiamo del secondo booster visto che è nato nel 1958. E ai 60enni sani con tre dosi di vaccino invece cosa suggerisce? “Fare la quarta dose a distanza di 4-8 mesi dal primo booster o dall’infezione non fa male e tira su gli anticorpi”, replica l’immunologo. Nonostantei decessi aumenteranno? “Sì perché abbiamo circa 1 milione e mezzo di infezioni a settimana. Praticamente ...

Pubblicità

tvdellosport : LE NOTIFICHE DEL GIORNO ?? Inter, Barcellona, Joao Pedro e tanto altro…?? Seguiteci su Sportitalia per rimanere sem… - Agenzia_Ansa : DATI COVID | Sono 107.240 i nuovi casi registrati nelle ultime 24 ore. Le vittime sono 94. L'Ema ipotizza un second… - Agenzia_Ansa : DATI COVID | Sono 132.274 i nuovi contagi registrati nelle ultime 24 ore. Le vittime salgono invece a 94. Il tasso… - paolorossi1965 : Un grande acquisto per la #Juve sarebbe #PauTorres. Non solo difensivamente, ma anche in impostazione. Avremmo un… - TuttoASRoma : Zaniolo forza e non si allena. Ma l’offerta Juve ancora non c’è -