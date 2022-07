Ultime Notizie – Benzina e diesel oggi, prezzi ancora giù (Di mercoledì 13 luglio 2022) Nuovi ribassi sui prezzi di Benzina e diesel, mentre il Brent scende sotto i cento dollari e scivolano anche le quotazioni dei prodotti raffinati. A spingere i ribassi sono soprattutto i timori per un’incombente recessione, mentre il dollaro si rafforza ed è a un passo dalla parità con l’euro. ancora rialzi invece per il metano. Stando alla consueta rilevazione di Staffetta Quotidiana, questa mattina Eni ha ridotto di un centesimo al litro i prezzi consigliati di Benzina e gasolio. Per IP registriamo un ribasso di 2 cent/litro su entrambi i prodotti, per Q8 di 4 cent/litro. Le medie dei prezzi dell’Osservatorio prezzi del ministero dello Sviluppo economico vedono la Benzina self service a 2,016 euro/litro (-6 millesimi, compagnie ... Leggi su informazioneriservata.eu (Di mercoledì 13 luglio 2022) Nuovi ribassi suidi, mentre il Brent scende sotto i cento dollari e scivolano anche le quotazioni dei prodotti raffinati. A spingere i ribassi sono soprattutto i timori per un’incombente recessione, mentre il dollaro si rafforza ed è a un passo dalla parità con l’euro.rialzi invece per il metano. Stando alla consueta rilevazione di Staffetta Quotidiana, questa mattina Eni ha ridotto di un centesimo al litro iconsigliati die gasolio. Per IP registriamo un ribasso di 2 cent/litro su entrambi i prodotti, per Q8 di 4 cent/litro. Le medie deidell’Osservatoriodel ministero dello Sviluppo economico vedono laself service a 2,016 euro/litro (-6 millesimi, compagnie ...

