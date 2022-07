Ultime Notizie – Allarme Chiara Ferragni su sicurezza a Milano: “Troppa violenza” (Di mercoledì 13 luglio 2022) Chiara Ferragni, influencer e imprenditrice digitale, lancia un Allarme sulla situazione della sicurezza a Milano. “Sono angosciata e amareggiata dalla violenza che continua a esserci a Milano”, scrive la fashion blogger in una story sul suo profilo Instagram, seguito da 27,5 milioni di persone. “Ogni giorno ho conoscenti e cari che vengono rapinati in casa, piccoli negozi al dettaglio di quartiere che vengono svuotati dell’incasso giornaliero, persone fermate per strada con armi e derubate di tutto. La situazione è fuori controllo“. Secondo l’influencer “per noi e i nostri figli abbiamo bisogno di fare qualcosa. Mi appello al nostro sindaco Giuseppe Sala“. Adnkronos, ENTD, Get The Facts contro la Disinformazione Leggi su informazioneriservata.eu (Di mercoledì 13 luglio 2022), influencer e imprenditrice digitale, lancia unsulla situazione della. “Sono angosciata e amareggiata dallache continua a esserci a”, scrive la fashion blogger in una story sul suo profilo Instagram, seguito da 27,5 milioni di persone. “Ogni giorno ho conoscenti e cari che vengono rapinati in casa, piccoli negozi al dettaglio di quartiere che vengono svuotati dell’incasso giornaliero, persone fermate per strada con armi e derubate di tutto. La situazione è fuori controllo“. Secondo l’influencer “per noi e i nostri figli abbiamo bisogno di fare qualcosa. Mi appello al nostro sindaco Giuseppe Sala“. Adnkronos, ENTD, Get The Facts contro la Disinformazione

Pubblicità

tvdellosport : LE NOTIFICHE DEL GIORNO ?? Inter, Barcellona, Joao Pedro e tanto altro…?? Seguiteci su Sportitalia per rimanere sem… - Agenzia_Ansa : DATI COVID | Sono 107.240 i nuovi casi registrati nelle ultime 24 ore. Le vittime sono 94. L'Ema ipotizza un second… - Agenzia_Ansa : DATI COVID | Sono 132.274 i nuovi contagi registrati nelle ultime 24 ore. Le vittime salgono invece a 94. Il tasso… - MarcheSugarmix : RT @MantaItalia: ?? E ricordiamo... Oggi Mercoledì 13 Luglio - What’s Up Wednesday Settimanale ? 16:00 CET ?? Su Twitter Spaces -https://t.c… - ballantines87 : RT @MantaItalia: ?? E ricordiamo... Oggi Mercoledì 13 Luglio - What’s Up Wednesday Settimanale ? 16:00 CET ?? Su Twitter Spaces -https://t.c… -