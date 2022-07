Ufficiale Chelsea | dal Manchester City arriva Raheem Sterling

(Di mercoledì 13 luglio 2022) Grande colpo delche, in attesa dire all’acquisto di Kalidou Koulibaly, ha annunciato l’acquisto di. 27 anni, reduce da 7 stagioni alha firmato un contratto fino al 2027. Ecco l’annuncio social del club londinese. A star in LA! #Ispic.twitter.com/kgTYEI3ybn —FC (@FC) July 13, 2022 SportFace.

Commenta per primo Ora è, Raheem Sterling è un nuovo giocatore del: l'attaccante arriva a titolo definitivo dal Manchester City e firma un contratto quinquennale.Chiusura col botto con la sfida alalla Dacia Arena il 29 luglio. L'esordio in campionato é ... A disposizione: Reti: Formazionedell'Udinese UDINESE: Padelli, Bacao, Benkovic, Cocetta,...Raheem Sterling è ufficialmente un giocatore del Chelsea. La notizia era già nota da parecchie settimane, ma solo oggi è giunta l'ufficialità: il 27enne ha firmato per le prossime cinque stagioni con ...Il primo colpo dell’era di Todd Boehly alla guida del Chelsea è finalmente realtà. Raheem Sterling lascia il Manchester City e va a prendere il posto nell’attacco dei blues lasciato dalla partenza di ...