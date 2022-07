Udinese, TMW: “Tanti club su Becao” (Di mercoledì 13 luglio 2022) Udinese TMW- L’Udinese continua il suo lavoro per la preparazione in vista della prossima stagione. Nel frattempo il D.S, Pierpaolo Marino vira sul mercato in uscita, facendo attenzione ai suoi top. Il nome più caldo in uscita dai bianconeri è Rodrigo Becao. Il difensore, reduce di un’ottima stagione è ricercato sia in Serie A dal Napoli e dal Torino che in Premier League. Il Tottenham di Antonio Conte, ha chiesto informazioni al club di Pozzo che momentaneamente, lo valuta 20 milioni. Più defilato, invece l’Everton di Frank Lampard. Osserviamo meglio il profilo: Becao, classe 96? è un difensore tecnicamente dotato e molto alto, superando il metro e novanta. Fa valere molto questo aspetto fisico, infatti in Serie A insieme a Bremer è uno dei migliori per stacco di testa. Non è velocissimo, sa farsi ... Leggi su seriea24 (Di mercoledì 13 luglio 2022)TMW- L’continua il suo lavoro per la preparazione in vista della prossima stagione. Nel frattempo il D.S, Pierpaolo Marino vira sul mercato in uscita, facendo attenzione ai suoi top. Il nome più caldo in uscita dai bianconeri è Rodrigo. Il difensore, reduce di un’ottima stagione è ricercato sia in Serie A dal Napoli e dal Torino che in Premier League. Il Tottenham di Antonio Conte, ha chiesto informazioni aldi Pozzo che momentaneamente, lo valuta 20 milioni. Più defilato, invece l’Everton di Frank Lampard. Osserviamo meglio il profilo:, classe 96? è un difensore tecnicamente dotato e molto alto, superando il metro e novanta. Fa valere molto questo aspetto fisico, infatti in Serie A insieme a Bremer è uno dei migliori per stacco di testa. Non è velocissimo, sa farsi ...

