Ucraina: Zelensky, 'Russia ha lanciato quasi 3mila missili da inizio guerra' (Di mercoledì 13 luglio 2022) Kiev, 13 lug. (Adnkronos) - Dall'inizio dell'invasione su vasta scala, la Russia ha lanciato quasi tremila missili contro l'Ucraina. Lo ha affermato il presidente Volodymyr Zelenskyi durante un discorso ai partecipanti alla conferenza "Asian Leadership" di Seoul. "2.960 razzi fino a questa mattina: ecco quanti la Russia è riuscita a lanciarne sulle nostre città. E i bersagli principali dei missili sono civili... Questa è una delle tattiche della Russia, che mirano a espellere le persone dalle nostre città e a far sentire a ogni ucraino paura". Leggi su iltempo (Di mercoledì 13 luglio 2022) Kiev, 13 lug. (Adnkronos) - Dall'dell'invasione su vasta scala, lahatremilacontro l'. Lo ha affermato il presidente Volodymyri durante un discorso ai partecipanti alla conferenza "Asian Leadership" di Seoul. "2.960 razzi fino a questa mattina: ecco quanti laè riuscita a lanciarne sulle nostre città. E i bersagli principali deisono civili... Questa è una delle tattiche della, che mirano a espellere le persone dalle nostre città e a far sentire a ogni ucraino paura".

Pubblicità

RaiNews : Zelensky: 'La Russia non ha il coraggio di ammettere la sconfitta' - fattoquotidiano : A quattro mesi dall'inizio dell’invasione russa, Kiev si trova a fare i conti con mancanza di posti e povertà. Così… - gparagone : Parlare di PACE continuando a spedire ARMI (ora pure offensive) non ha senso. A meno che il fine non sia spingere… - MauroCapozza : RT @bartelcewskji: L'amara soddisfazione sarà tra breve tempo, quando gli interventisti guerrafondai fascio liberali si trasformeranno in '… - pasha971 : RT @ZittaNonSto: I NUOVI EROI ?????????? Erano pronti ad andar a combattere in Ucraina per Zelensky ma se la fanno sotto di un virus e li vedi a… -