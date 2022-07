Ucraina | Tymoshenko | Zaporizhia nel mirino dei russi | 7 feriti

Pubblicità

Lo ha comunicato il vice capo dell'ufficio del presidente ucraino Kyrylo. 'A partire da questa mattina - ha scritto su Telegram - il nemico ha sparato 28 missili in vari insediamenti. ...... Putin e Erdogan 'hanno discusso della situazione intorno all', inclusa la garanzia della ...quanto reso noto stamani su Telegram dal vice capo dell'ufficio del presidente Kyrylo, ... Live guerra in Ucraina, la cronaca minuto per minuto: giorno 137 - Kiev: un milione di soldati pronti per liberare il sud - Kiev: un milione di soldati pronti per liberare il sud

Kiev, 13 lug. (Adnkronos) - I russi hanno colpito varie aree della regione di Mykolaiv con 28 razzi, danneggiato un ospedale ed edifici residenziali e, secondo i dati preliminari, cinque persone sono.