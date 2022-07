Ucraina: Podolyak, 'coinvolgimento russo della Bielorussia primo passo verso sua occupazione' (Di mercoledì 13 luglio 2022) Roma, 13 lug. (Adnkronos) - Mykhailo Podolyak, consigliere del capo dell'Ufficio del Presidente dell'Ucraina, ritiene che il tentativo di coinvolgere la Bielorussia nella guerra da parte della Russia sia volto a indebolire il regime di Oleksandr Lukashenko. "Deve essere chiaro - ha scritto su Twitter - che i tentativi di trascinare la Bielorussia in guerra non sono solo motivati ??dal desiderio di Mosca di coprire il deficit delle sue capacità militari. La Russia ha bisogno dello indebolimento dell'esercito bielorusso e della perdita di potere da parte del regime di Lukashenko. Il prossimo passo sarà l'assorbimento della Bielorussia e la sua occupazione". Leggi su iltempo (Di mercoledì 13 luglio 2022) Roma, 13 lug. (Adnkronos) - Mykhailo, consigliere del capo dell'Ufficio del Presidente dell', ritiene che il tentativo di coinvolgere lanella guerra da parteRussia sia volto a indebolire il regime di Oleksandr Lukashenko. "Deve essere chiaro - ha scritto su Twitter - che i tentativi di trascinare lain guerra non sono solo motivati ??dal desiderio di Mosca di coprire il deficit delle sue capacità militari. La Russia ha bisogno dello indebolimento dell'esercito bieloperdita di potere da parte del regime di Lukashenko. Il prossimosarà l'assorbimentoe la sua".

