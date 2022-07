Pubblicità

Globalist.it

Latedesca ha anche respinto gli appelli per il cessate il fuoco e negoziati immediati arrivati in una lettera aperta firmata da diverse celebrità tedesche. "Come, troverei la ...... bisogna dargliene atto, l'aveva presagito fin dal primo momento che questa dannata crisi... Come Annalena Baerbock, ladegli Esteri. Che, ormai, di ambiente non parla più: le ... Ucraina, la ministra tedesca Baerbock: “Impossibile trattare con la Russia” 2022 Ore 11.10 - L'Ucraina e la Russia sono a «un passo» dal raggiungere un accordo sulla questione delle esportazioni di grano, ha dichiarato il ministro degli Esteri ucraino Dmitry Kuleba al ...Il presidente srilanchese Gotabaya Rajapaksa fugge alle Maldive, la Costa d’Avorio chiede la scarcerazione di quarantanove soldati arrestati in Mali, Twitter fa causa a Elon Musk per la mancata acquis ...