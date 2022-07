Ucraina: la Corea del Nord ha riconosciuto l'autoproclamata Repubblica di Donetsk (Di mercoledì 13 luglio 2022) Pyongyang, 13 lug. (Adnkronos) - La Corea del Nord ha riconosciuto l'autoproclamata Repubblica Popolare di Donetsk (Dpr). Lo ha reso noto l'agenzia russa Tass. Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 13 luglio 2022) Pyongyang, 13 lug. (Adnkronos) - Ladelhal'Popolare di(Dpr). Lo ha reso noto l'agenzia russa Tass.

Pubblicità

antbar12 : RT @MinutemanItaly: L'Ucraina voi USA la state 'integrando' nel mondo come la Corea, il Vietnam, la Cambogia, il Laos, l'Iran, la Libia, la… - AleksL74 : RT @MinutemanItaly: L'Ucraina voi USA la state 'integrando' nel mondo come la Corea, il Vietnam, la Cambogia, il Laos, l'Iran, la Libia, la… - Flavr7 : RT @MinutemanItaly: L'Ucraina voi USA la state 'integrando' nel mondo come la Corea, il Vietnam, la Cambogia, il Laos, l'Iran, la Libia, la… - ernluccar : RT @MinutemanItaly: L'Ucraina voi USA la state 'integrando' nel mondo come la Corea, il Vietnam, la Cambogia, il Laos, l'Iran, la Libia, la… - MinutemanItaly : L'Ucraina voi USA la state 'integrando' nel mondo come la Corea, il Vietnam, la Cambogia, il Laos, l'Iran, la Libia… -