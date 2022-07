Ucraina: Kiev, 'respinto assalto russo nel Donetsk' (Di mercoledì 13 luglio 2022) Kiev, 13 lug. (Adnkronos) - "Le truppe ucraine hanno respinto l'assalto delle truppe russe in più direzioni". Lo riferisce lo stato maggiore delle forze armate ucraine nel suo comunicato serale sulle operazioni militari nel Paese, secondo cui "le forze armate ucraine hanno nuovamente respinto l'assalto in direzione di Dementiivka nell'oblast di Kharkiv. Le truppe russe stanno attualmente rifornendo rifornimenti e cercando di rifornire le unità che hanno subito perdite. Tutti i tentativi di assalto nemico in direzione di Veselaya Dolyna, Yakovlivka e Vershina, nella regione di Donetsk, sono stati respinti dai nostri soldati. Il nemico ha anche fallito la ricognizione con il nell'area di Pokrovsky". Inoltre, secondo il Kiev, "le truppe ucraine sono ... Leggi su iltempo (Di mercoledì 13 luglio 2022), 13 lug. (Adnkronos) - "Le truppe ucraine hannol'delle truppe russe in più direzioni". Lo riferisce lo stato maggiore delle forze armate ucraine nel suo comunicato serale sulle operazioni militari nel Paese, secondo cui "le forze armate ucraine hanno nuovamentel'in direzione di Dementiivka nell'oblast di Kharkiv. Le truppe russe stanno attualmente rifornendo rifornimenti e cercando di rifornire le unità che hanno subito perdite. Tutti i tentativi dinemico in direzione di Veselaya Dolyna, Yakovlivka e Vershina, nella regione di, sono stati respinti dai nostri soldati. Il nemico ha anche fallito la ricognizione con il nell'area di Pokrovsky". Inoltre, secondo il, "le truppe ucraine sono ...

Pubblicità

Agenzia_Ansa : UCRAINA | Ucraina e Russia 'a un passo dall'accordo' sul grano #ANSA - LaStampa : Guerra Russia-Ucraina. Attesa per il vertice sul grano tra Kiev, Mosca e Onu in Turchia. 16 mercantili pronti nei p… - NicolaPorro : ?? #Ucraina, l'accusa dell'Onu sul bombardamento di una casa di cura?? - Andrea94568144 : RT @CPF02294951: Nato e Ue denunciano la rivendita al mercato nero delle armi inviate in Ucraina.Dunque,Nato e UE sono al corrente della co… - FollowUpNewsp : Dispaccio dall’Ucraina @@FollowUpNewsp -