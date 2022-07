Ucraina: Kiev, ‘morti 37.570 soldati russi, distrutti 1649 tank' (Di mercoledì 13 luglio 2022) Kiev, 13 lug. (Adnkronos) - Ammonterebbero a 37.570 le perdite fra le fila russe dal giorno dell'attacco di Mosca all'Ucraina, lo scorso 24 febbraio. Lo rende noto il bollettino quotidiano dello Stato Maggiore delle Forze Armate ucraine, appena diffuso su Facebook, che riporta cifre che non è possibile verificare in modo indipendente. Secondo il resoconto dei militari ucraini, a oggi le perdite russe sarebbero di circa 37.570 uomini, 1649 carri armati, 3832 mezzi corazzati, 839 sistemi d'artiglieria, 247 lanciarazzi multipli, 109 sistemi di difesa antiaerea. Stando al bollettino, che specifica che i dati sono in aggiornamento a causa degli intensi combattimenti, le forze russe avrebbero perso anche 217 aerei, 188 elicotteri, 2704 autoveicoli, 15 unità navali e 678 droni. Leggi su iltempo (Di mercoledì 13 luglio 2022), 13 lug. (Adnkronos) - Ammonterebbero a 37.570 le perdite fra le fila russe dal giorno dell'attacco di Mosca all', lo scorso 24 febbraio. Lo rende noto il bollettino quotidiano dello Stato Maggiore delle Forze Armate ucraine, appena diffuso su Facebook, che riporta cifre che non è possibile verificare in modo indipendente. Secondo il resoconto dei militari ucraini, a oggi le perdite russe sarebbero di circa 37.570 uomini,carri armati, 3832 mezzi corazzati, 839 sistemi d'artiglieria, 247 lanciarazzi multipli, 109 sistemi di difesa antiaerea. Stando al bollettino, che specifica che i dati sono in aggiornamento a causa degli intensi combattimenti, le forze russe avrebbero perso anche 217 aerei, 188 elicotteri, 2704 autoveicoli, 15 unità navali e 678 droni.

