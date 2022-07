Ucraina: Germania smetterà completamente di acquistare carbone e petrolio russo (Di mercoledì 13 luglio 2022) Berlino, 13 lug. (Adnkronos) - La Germania smetterà completamente di acquistare carbone russo il 1° agosto e petrolio russo il 31 dicembre. Lo ha annunciato il viceministro tedesco delle finanze Jorg Kukis, intervenendo al Sydney Energy Forum. Leggi su iltempo (Di mercoledì 13 luglio 2022) Berlino, 13 lug. (Adnkronos) - Ladiil 1° agosto eil 31 dicembre. Lo ha annunciato il viceministro tedesco delle finanze Jorg Kukis, intervenendo al Sydney Energy Forum.

Pubblicità

TV7Benevento : Ucraina: Germania smetterà completamente di acquistare carbone e petrolio russo - - marisavillani : RT @AcciaiSpeciali: @DmitryEvic La Germania ha bloccato i 9 miliardi che aveva stanziato per Ucraina, vuole sapere per filo e per segno dov… - PubblicoDebito : @hiboss_hiboss @GiorgioDeRose1 @tradori Lo scopriremo tra qualche anno.. tutti gli indizi ci sono.. si divodono ucr… - ComunistaRosso : Germania si tirerebbe dietro tutta l'Europa occidentale. Le nuove potenze 'europee' emergenti che gli USA sosterran… - ChiaCors : RT @lvogruppo: Quindi l'Ue ha deciso, senza chiedercelo, di dare all'Ucraina 9 MLD di euro, senza interessi, per 25 anni. La Commissione Eu… -