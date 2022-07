Twitter fa causa a Elon Musk, la società tenta di costringere il fondatore di Tesla a rispettare l’accordo da 44 miliardi (Di mercoledì 13 luglio 2022) Twitter fa causa a Elon Musk. La società titolare del noto social network ha citato in tribunale il fondatore di Tesla nel tentativo di costringerlo a rispettare l’accordo di acquisizione di 44 miliardi di dollari precedentemente siglato tra le parti. Twitter fa causa a Elon Musk: la citazione presentata in tribunale Twitter ha deciso di citare in tribunale Elon Musk con l’obiettivo di costringere il CEO di Tesla a onorare l’accordo di acquisto della società proprietaria dell’omonimo social network. ... Leggi su lanotiziagiornale (Di mercoledì 13 luglio 2022)fa. Latitolare del noto social network ha citato in tribunale ildineltivo di costringerlo adi acquisizione di 44di dollari precedentemente siglato tra le parti.fa: la citazione presentata in tribunaleha deciso di citare in tribunalecon l’obiettivo diil CEO dia onoraredi acquisto dellaproprietaria dell’omonimo social network. ...

