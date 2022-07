Tutti gli amori di Ornella Vanoni: “Ho avuto anche un aborto” (Di mercoledì 13 luglio 2022) Il primo grande amore dell’artista è arrivato molto presto, quando Ornella Vanoni aveva solamente 19 anni ed è stato il regista Giorgio Sthreler a rubarle il cuore e farla innamorare. La cantante, però ha avuto una grande storia d’amore con il suo collega Gino Paoli. Un vero e proprio colpo di fulmine che ha portato la cantautrice a credere finalmente nell’amore. Non è bastato, però, per avere un lieto fine tanto che Gino tentò di suicidarsi e lei ebbe un aborto spontaneo, evento che segnò profondamente la sua vita Non è questo, però, a fermare la sua voglia di innamorarsi e trovare la felicità. Decide, infatti, di sposare nel 1960 il famoso produttore Lucio Ardenzi. Una storia d’amore così forte e indimenticabile per entrambi e proprio da questo amore è nato, nel 1962, il bellissimo Cristiano. I due, però, decidono ... Leggi su metropolitanmagazine (Di mercoledì 13 luglio 2022) Il primo grande amore dell’artista è arrivato molto presto, quandoaveva solamente 19 anni ed è stato il regista Giorgio Sthreler a rubarle il cuore e farla innamorare. La cantante, però hauna grande storia d’amore con il suo collega Gino Paoli. Un vero e proprio colpo di fulmine che ha portato la cantautrice a credere finalmente nell’amore. Non è bastato, però, per avere un lieto fine tanto che Gino tentò di suicidarsi e lei ebbe unspontaneo, evento che segnò profondamente la sua vita Non è questo, però, a fermare la sua voglia di innamorarsi e trovare la felicità. Decide, infatti, di sposare nel 1960 il famoso produttore Lucio Ardenzi. Una storia d’amore così forte e indimenticabile per entrambi e proprio da questo amore è nato, nel 1962, il bellissimo Cristiano. I due, però, decidono ...

