"Trump voleva solo la guerra civile": svolta al processo Capitol Hill, il tycoon è stato messo spalle al muro (Di mercoledì 13 luglio 2022) Il processo pubblico per i fatti del 6 gennaio 2021 a Capitol Hill negli Stati Uniti continua e per Trump la situazione si fa sempre più complicata, stando alle testimonianze in aula. Dalle dichiarazioni emerge un rapporto diretto tra l'entourage di Donald Trump e i gruppi di estrema destra come Proud Boys, Oath Keepers e Three Percenters che assaltarono il Congresso per ribaltare l'esito del voto: è il fil rouge della settima udienza pubblica della commissione d'indagine parlamentare. I legami con i gruppi estremisti, documentati anche da messaggi criptati, passarono attraverso figure come quelle dell'ex consulente Roger Stone e dell'ex consigliere per la sicurezza nazionale Michael Flynn, nonchè dell'ex stratega Steve Bannon, in attesa di processo per oltraggio alla Camera per il suo ... Leggi su affaritaliani (Di mercoledì 13 luglio 2022) Ilpubblico per i fatti del 6 gennaio 2021 anegli Stati Uniti continua e perla situazione si fa sempre più complicata, stando alle testimonianze in aula. Dalle dichiarazioni emerge un rapporto diretto tra l'entourage di Donalde i gruppi di estrema destra come Proud Boys, Oath Keepers e Three Percenters che assaltarono il Congresso per ribaltare l'esito del voto: è il fil rouge della settima udienza pubblica della commissione d'indagine parlamentare. I legami con i gruppi estremisti, documentati anche da messaggi criptati, passarono attraverso figure come quelle dell'ex consulente Roger Stone e dell'ex consigliere per la sicurezza nazionale Michael Flynn, nonchè dell'ex stratega Steve Bannon, in attesa diper oltraggio alla Camera per il suo ...

