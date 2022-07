Trump voleva solo la guerra civile Capitol Hill | tycoon spalle al muro

Leggi su affaritaliani

(Di mercoledì 13 luglio 2022) Il processo pubblico per i fatti del 6 gennaio 2021 anegli Stati Uniti continua e perla situazione si fa sempre più complicata, stando alle testimonianze in aula. Dalle dichiarazioni emerge un rapporto diretto tra l'entourage di Donalde i gruppi di estrema destra come Proud Boys, Oath Keepers e Three Percenters che assaltarono il Congresso per ribaltare l'esito del voto: è il fil rouge della settima udienza pubblica della commissione d'indagine parlamentare. I legami con i gruppi estremisti, documentati anche da messaggi criptati, passarono attraverso figure come quelle dell'ex consulente Roger Stone e dell'ex consigliere per la sicurezza nazionale Michael Flynn, nonchè dell'ex stratega Steve Bannon, in attesa di processo per oltraggio alla Camera per il suo rifiuto di testimoniare in aula. ...