(Di mercoledì 13 luglio 2022) Roma, 13 lug. (Adnkronos/Labitalia) - L'Istituto Nazionale(Int), sulla scorta di un sondaggio svolto sui propri iscritti con cui ha fotografato lo stato di genere deie collaboratori deglidei propri iscritti, ha voluto anche analizzare lo stato di genere della professione. Da queste analisi, oltre alla evidente vivacità di una professione che offre opportunità di lavoro sia autonomo che dipendente, si rimarcano subito due evidenti differenze latà degliè ancora fortemente ad appannaggio degli(35% femmine 65% maschi), ma le percentuali si capovolgono se si analizzano le percentuali die collaboratrici con il 75%. Evidenziando che, se da un lato latà è in maggioranza maschile, ...

Pubblicità

LocalPage3 : Tributaristi: 65% titolari studi sono uomini mentre 75% dipendenti sono donne - StraNotizie : Tributaristi: 65% titolari studi sono uomini mentre 75% dipendenti sono donne -

Adnkronos

... si attende la versione definitiva del testo che, secondo i, dovrebbe eliminare le ...hanno conseguito dall'esercizio di attività commerciali proventi per un importo non superiore a.000 ...... che a mio avviso era già molto interessante con gli incentivi del 50 o%, hanno puntato sull'... Tornando alle semplificazioni, come presidente dell'Istituto Nazionaleha delle proposte ... Tributaristi: 65% titolari studi sono uomini mentre 75% dipendenti sono donne Roma, 13 lug. (Labitalia) - L'Istituto Nazionale Tributaristi (Int), sulla scorta di un sondaggio svolto sui propri iscritti con cui ha fotografato ...