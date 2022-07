Tribunale per i minori, si cambia. Basterà? (Di mercoledì 13 luglio 2022) Troppi bambini e ragazzi subiscono gli effetti di un caos giuridico che affronta (male) situazioni di abuso e allontanamento dalle famiglie. La Riforma Cartabia prevede ora nuovi organismi iper specializzati che, pur avendo già sollevato critiche, sono un primo passo non più rimandabile. È il 2011 quando, a Basiglio, un comune nell’hinterland di Milano, una bambina sta colorando sul suo quaderno un disegno che mette in allarme le maestre. Comincia un incubo. Il «disegno» viene trasmesso ai servizi sociali i quali allertano la Procura della Repubblica presso il Tribunale per i minorenni e, in pochi giorni, si completa - con un’efficienza elvetica - l’allontanamento della bambina dalla casa dei genitori: ci si convince sia stata abusata dal fratello maggiore, anche lui collocato temporaneamente altrove. L’iter dura 69 interminabili giorni, salvo alla fine decretare il ... Leggi su panorama (Di mercoledì 13 luglio 2022) Troppi bambini e ragazzi subiscono gli effetti di un caos giuridico che affronta (male) situazioni di abuso e allontanamento dalle famiglie. La Riforma Cartabia prevede ora nuovi organismi iper specializzati che, pur avendo già sollevato critiche, sono un primo passo non più rimandabile. È il 2011 quando, a Basiglio, un comune nell’hinterland di Milano, una bambina sta colorando sul suo quaderno un disegno che mette in allarme le maestre. Comincia un incubo. Il «disegno» viene trasmesso ai servizi sociali i quali allertano la Procura della Repubblica presso ilper i minorenni e, in pochi giorni, si completa - con un’efficienza elvetica - l’allontanamento della bambina dalla casa dei genitori: ci si convince sia stata abusata dal fratello maggiore, anche lui collocato temporaneamente altrove. L’iter dura 69 interminabili giorni, salvo alla fine decretare il ...

