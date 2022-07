Treni gratis tre mesi in Spagna Le misure del governo Sanchez contro l'inflazione da record (Di mercoledì 13 luglio 2022) Il premier spagnolo Pedro Sanchez, 50 anni Il governo spagnolo lancia nuove misure per aiutare le famiglie a sostenere il peso dell'altissima inflazione, la "grande sfida" attuale del Paese secondo il ... Leggi su quotidiano (Di mercoledì 13 luglio 2022) Il premier spagnolo Pedro, 50 anni Ilspagnolo lancia nuoveper aiutare le famiglie a sostenere il peso dell'altissima, la "grande sfida" attuale del Paese secondo il ...

PubblicitĂ

repubblica : Spagna, la scelta del governo: tre mesi di treni gratis come misura di risparmio energetico - Corriere : Treni gratis in Spagna (da settembre a dicembre) contro la crisi energetica e l’inflazione - repubblica : Spagna, treni gratis per tre mesi come misura di risparmio energetico - cristina_ilardo : RT @GiovanniPaglia: In Germania con 9 € al mese quest’estate viaggi su tutti i mezzi pubblici: fa bene al turismo, all’ambiente e alle tasc… - sheisnenerenea : RT @GiovanniPaglia: In Germania con 9 € al mese quest’estate viaggi su tutti i mezzi pubblici: fa bene al turismo, all’ambiente e alle tasc… -