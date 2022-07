Trasporti nel Lazio | oggi il governatore Zingaretti ha inaugurato la nuova sala operativa del Cotral

(Di mercoledì 13 luglio 2022) Il Presidente della Regione, Nicola, l’Assessore ai Lavori Pubblici e Tutela del Territorio, Mobilità della Regione, Mauro Alessandri e il Presidente diSpa Amalia Colaceci inaugurano ladi. Il nuovo spazio, ubicato all’interno della sede della società regionale a Roma, può contare su 12 postazioni e rappresenta uno strumento, da tempo nei piani industriali di, che sarà in grado di migliorare l’organizzazione interna aziendale e di alzare la qualità del servizio offerto ai cittadini. Le funzioni dellacentraledelLa centrale permetterà di intervenire preventivamente e/o tempestivamente nel caso in ...

Il Faro online

Il Protocollo d'Intesa sottoscritto oggi con il Comune di Padova, rivolto al potenziamento ed efficientamento del nodo viario di Padova Est e della viabilita'... I dispositivi di protezione individuale devono essere utilizzati solamente sui mezzi di trasporto e ... Tanto che nel suo istituto, sottolinea, l'obbligo è ancora in vigore. Secondo Garattini è stato un ... Trasporti nel Lazio: inaugurata la nuova sala operativa di Cotral Il Presidente della Regione Lazio, Nicola Zingaretti, l'Assessore ai Lavori Pubblici e Tutela del Territorio, Mobilità della Regione Lazio, Mauro Alessandri e il Presidente di Cotral Spa Amalia Colace ...