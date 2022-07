Trasporti nel Lazio | inaugurata la nuova sala operativa di Cotral

(Di mercoledì 13 luglio 2022) Roma – Il presidente della Regione, Nicola Zingaretti, l’Assessore ai Lavori Pubblici e Tutela del Territorio, Mobilità della Regione, Mauro Alessandri e il Presidente diSpa Amalia Colaceci hanno inaugurato ladi. Il nuovo spazio, ubicato all’interno della sede della società regionale a Roma, può contare su 12 postazioni e rappresenta uno strumento, da tempo nei piani industriali di, che sarà in grado di migliorare l’organizzazione interna aziendale e di alzare la qualità del servizio offerto ai cittadini. Le funzioni La centrale permetterà di intervenire preventivamente e/o tempestivamente nel caso in cui siano rilevati problemi sulle strade di percorrenze degli autobus o guasti meccanici ai ...

Il Faro online

