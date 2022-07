Tra le Sardine e il Pd volano le canne. Santori: “Volete il mio arresto, siete peggio della Lega” (Di mercoledì 13 luglio 2022) volano gli stracci, anzi le canne, tra Mattia Santori, leader delle Sardine, e il Pd di Enrico Letta. Il ragazzo bolognese, che ha annunciato al mondo di commettere un reato coltivando la cannabis a casa sua, avrebbe voluto incassare la solidarietà degli alleati della giunta bolognese, ma così non è stato. E si è offeso. “Avrei voluto rispondere agli attacchi ignobili della destra, agli esposti di Fdi, alle querele di Salvini, e invece mi trovo a rispondere alle ramanzine della segreteria provinciale del Pd, che con un comunicato ad orologeria firmato da Federica Mazzoni mi ricorda che starei ‘minando la credibilità delle istituzioni'”, attacca la Sardina fumante. Santori e il Pd, un idillio già andato… in fumo “Ci sono temi su cui il Pd è pronto a ... Leggi su secoloditalia (Di mercoledì 13 luglio 2022)gli stracci, anzi le, tra Mattia, leader delle, e il Pd di Enrico Letta. Il ragazzo bolognese, che ha annunciato al mondo di commettere un reato coltivando la cannabis a casa sua, avrebbe voluto incassare la solidarietà degli alleatigiunta bolognese, ma così non è stato. E si è offeso. “Avrei voluto rispondere agli attacchi ignobilidestra, agli esposti di Fdi, alle querele di Salvini, e invece mi trovo a rispondere alle ramanzinesegreteria provinciale del Pd, che con un comunicato ad orologeria firmato da Federica Mazzoni mi ricorda che starei ‘minando la credibilità delle istituzioni'”, attacca la Sardina fumante.e il Pd, un idillio già andato… in fumo “Ci sono temi su cui il Pd è pronto a ...

Pubblicità

cavalierebianc5 : RT @SecolodItalia1: Tra le Sardine e il Pd volano le canne. Santori: “Volete il mio arresto, siete peggio della Lega” - SecolodItalia1 : Tra le Sardine e il Pd volano le canne. Santori: “Volete il mio arresto, siete peggio della Lega”… - odietamomalik : @Queen_alorac stamattina un macello!!!! Hanno ridotto le corse e ce n’è una ogni 10 minuti, ergo la gente si accumu… - Ile2S : @abertolucci6 @SocialmenteDiv1 Qui tra tonno e Sardine non siamo certo messi bene - PoliSacramento1 : Non so chi sia peggio. Se #Letta o #Landini. Per me si sono uniti e hanno procreato quello zozzo che sta qui vicino… -