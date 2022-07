Tra i nominati agli Emmy vanno in scena i migliori trend beauty 2022 (Di mercoledì 13 luglio 2022) Ancor prima del red carpet, la bellezza è già diventata protagonista degli Emmy 2022. Poco importano le sorprese che hanno riservato le candidature agli Oscar della Tv: le tendenze beauty della primavera estate 2022, infatti, ci avevano già svelato tutto sulle serie cult da non perdere. E, chissà, magari meritevoli di ricevere un premio il prossimo 12 settembre. Sono mesi, in effetti, che Euphoria, Stranger Things e Pam&Tommy monopolizzano le conversazioni degli amanti dei beauty. Tra trucco glitterato, permanenti in stile anni ’80 e smokey-eyes ad alto tasso di sensualità. Senza dimenticare l’attrazione fatale esercitata da HoYeon Jung, splendida giocatrice numero 067 di Squid Game. Tendenze in piena regola, che hanno influenzato l’estetica dell’estate 2022 e, ... Leggi su amica (Di mercoledì 13 luglio 2022) Ancor prima del red carpet, la bellezza è già diventata protagonista degli. Poco importano le sorprese che hanno riservato le candidatureOscar della Tv: le tendenzedella primavera estate, infatti, ci avevano già svelato tutto sulle serie cult da non perdere. E, chissà, magari meritevoli di ricevere un premio il prossimo 12 settembre. Sono mesi, in effetti, che Euphoria, Stranger Things e Pam&Tommy monopolizzano le conversazioni degli amanti dei. Tra trucco glitterato, permanenti in stile anni ’80 e smokey-eyes ad alto tasso di sensualità. Senza dimenticare l’attrazione fatale esercitata da HoYeon Jung, splendida giocatrice numero 067 di Squid Game. Tendenze in piena regola, che hanno influenzato l’estetica dell’estatee, ...

