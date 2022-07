Toyota GR Supra - Aperti gli ordini per la versione manuale

Leggi su quattroruote

(Di mercoledì 13 luglio 2022) Laha aperto anche in Italia gliper la GRcon cambioa sei marce. Questa speciale variante della coupé giapponese fa parte del Model Year 2023 e viene proposta a partire da 66.500 euro, inserendosi così a metà strada tra la 2.0 Sport (60.000 euro) e la 3.0 Premium Sport (72.000 euro), entrambe con cambio automatico otto marce. Le prime consegne sono previste per il mese di settembre. 40 kg in meno per la Lightweight. La GRcon cambiosei marce è stata chiesta a gran voce dagli appassionati di tutto il mondo e laha realizzato questaesclusivamente in abbinamento al propulsore sei cilindri 3.0 turbo di origine BMW da 340 CV e 500 Nm. L'allestimento con la trasmissioneè ...