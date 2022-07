Tour de France domani | tappa 12 in tv | percorso | cartina | altimetria e favoriti - Sport - Altri Sport

Pubblicità

SpazioCiclismo : Rivediamo il finale di questa entusiasmante giornata di corsa #TDF2022 - Luxgraph : Tour de France, Vingegaard vince l'11ª tappa: Pogacar perde la maglia gialla - Eurosport_IT : La stoccata vincente di Vingegaard ??????????? #EurosportCICLISMO | #TDF2022 | #TDF | #Tour | #Vingegaard - _saraemme_ : RT @FilippoColaioc2: Petizione per avere un'intervista di Rigoberto Uran da vedere in loop ogni giorno di riposo del Tour de France. Porco… - zazoomblog : Tour de France domani tappa 12 in tv: percorso altimetria cartina e favoriti - Sport - Altri Sport - #France… -

L'esultanza di Jonas Vingegaard Col du Granon Serre Chevalier, 13 luglio 2022 - Tadej Pogacar è umano: la sentenza arriva nella tappa 11 delde2022 , quella nella quale la Jumbo - Visma gioca di squadra per sfiancare lo sloveno. La missione comincia sul Col du Télégraphe , prosegue sul Galibier e si compie sul Col du Granon ...La prima tappa alpina delde2022 ha stravolto la classifica generale. Nell'11° frazione di 151,7 km da Albertville a Col du Granon , secondo arrivo in salita di quest'edizione, c'è stato infatti il successo in ...Rivoluzione in classifica: il danese compie un’impresa, conquista la Albertville-Col du Granon (151.7) e approfitta della crisi dello sloveno per andare in testa alla classifica. Ora Pogacar è terzo a ...COL DU GRANON (FRANCIA) (ITALPRESS) – Jonas Vingegaard ha vinto l’undicesima tappa del Tour de France 2022, la Albertville-Col du Granon Serre Chevalier di 152 chilometri con arrivo in salita dopo il ...