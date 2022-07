Tour de France | clamorosa crisi di Pogacar | Vingegaard trionfa ed è la nuova maglia gialla

(Di mercoledì 13 luglio 2022) Ladi Tadej: è questa la notizia dell’11esima tappa delde. Una delle frazione chiave della corsase con il passaggio sul Col du Galibier e l’arrivo sul Col du Granon ha espresso il suo verdetto. Jonasè ladella Grand Boucle. Il danese dopo aver dato prova della sua forza già nei giorni scorsi, oggi ha messo in mostra tutta la sua classe seminando tutti i rivali. Il corridore della Jumbo-Visma intorno ai meno 4,5km si è accorto chenon era in giornata e ha sferrato il suo attacco andando a riprendere prima Romain Bardet e poi Nairo Quintana, scattati a inizio salita, involandosi, poi, verso il successo di tappa che significa anche ...

Mathieu van der Poel si è ritirato nel corso dell'undicesima tappa delde2022. L'olandese è andato all'attacco fin dalle prime battute di questa micidiale frazione che propone il Galibier e l'arrivo in salita sul Col de Granon, ha avuto la compagnia del suo ...DIRETTADE2022: LA SALITA FINALE Siamo al momento decisivo della diretta delde2022 per l' undicesima tappa Albertville - Col du Granon , perché comincia proprio in questi istanti la ...16.45 UN MINUTO E MEZZO! 2 km all’arrivo, Vingegaard vuole mettere un’ipoteca sulla vittoria finale. Anche se questo Tour de France potrà regalare sorprese ogni giorno… 16.44 Pogacar sta pedalando a ...Tour de France: sorpresa! A Serre Chevalier trionfa Vingegaard e crolla Pogacar. Sorrideva un attimo prima Pogacar, poi il buio, come quando mangi male, quando ti accorgi che le gambe che avevi a tutt ...