Tour de France 2022 | van der Poel si ritira dall’undicesima tappa

(Di mercoledì 13 luglio 2022) L’undicesimadelde, sui 157,1 km della Albertville-Col du Granon Serre Chevalier, perde un protagonista importante. Infatti, Mathieu van derpaga una giornata negativa e la fatica delle salite, rinunciando alla. Il ciclista olandese era già apparso in difficoltà nella salita verso il primo GPM, dove aveva già dovuto staccarsi dai battistrada, ma è nella seconda, verso il Col du Télégraphe, che decide dirsi. In effetti, il classe ’95 era ben conscio delle difficoltà che avrebbe avuto in questi giorni, e le sue preoccupazioni, dopo un inizio di Grand Boucle negativo, si sono rivelate fondate. SportFace.

