Tour de France 2022 | Tadej Pogacar non è finito | da fenomeno può risorgere | crisi passeggera?

Leggi su oasport

(Di mercoledì 13 luglio 2022) Jonas Vingegaard ha ribaltatonel corso della decima tappa delde. Il danese ha sfruttato al meglio l’eccezionale lavoro della Jumbo-Visma, che ha isolato lo sloveno fin dalle prime rampe del Galibier. Sulla successiva salita del Col du Granon, quando mancavano cinque chilometri al traguardo, Vingegaard ha piazzato una micidiale rasoiata e la maglia gialla è andata letteralmente alla deriva. Unanera per il vincitore delle ultime due edizioni della Grande Boucle, che è giunto sul traguardo con quasi tre minuti di ritardo. Per la prima volta in carriera il giovane fuoriclasse balcanico, padrone totale del ciclismo moderno, è saltato per aria e non è riuscito a controbattere. Un tracollo totale sulle pendenze più aspre di un’ascesa durissima, ...