Tour de France 2022 | risultati e ordine di arrivo undicesima tappa | Pogacar si riscopre umano | Vingegaard si prende tappa e Maglia Gialla

(Di mercoledì 13 luglio 2022) Ie l’didell’delde. Sui 157,1 km della Albertville-Col du Granon Serre Chevalier è Jonas. Azione spettacolare del ciclista danese, che distrugge Tadejsfruttando il gran lavoro di squadra di tutti i componenti della Jumbo-Visma, che a turno “stuzzicano” lo sloveno, che a sua volta ha risposto colpo su colpo fin da subito. Scelta azzardata, data forse dalla troppa sicurezza del classe ’98, che ha poi pagato negli ultimi 5 km, quando si ritrova senza forze per rispondere all’attacco decisivo dello stesso, che sie ...

Pubblicità

sciareneve : RT @MTBiit: Vingegaard e la Jumbo-Visma ribaltano il Tour: trionfo del danese, prima grande crisi di Pogacar #tourdefrance #roadbike #13Lug… - verbanonews : New post: Ribaltone al Tour de France: Vingegaard stacca Pogacar e prende la maglia gialla - MTBiit : Vingegaard e la Jumbo-Visma ribaltano il Tour: trionfo del danese, prima grande crisi di Pogacar #tourdefrance… - varesenews : Ribaltone al Tour de France: Vingegaard stacca Pogacar e prende la maglia gialla - RaiSport : #RaiTour ?? 11a tappa Jonas #Vingegaard esulta sul Col du Granon. Vittoria di tappa e maglia gialla per il danese… -

IN AGGIORNAMENTOMathieu van der Poel si è ritirato nel corso dell'undicesima tappa delde2022. L'olandese è andato all'attacco fin dalle prime battute di questa micidiale frazione che propone il Galibier e l'arrivo in salita sul Col de Granon, ha avuto la compagnia del suo ...(ANSA) - ROMA, 13 LUG - Jonas Vingegaard, grazie all'attacco sferrato sull'ultima salita, ha vinto per distacco l'11/a tappa del 109/o Tour de France di ciclismo, da Albertville al Col du Granon Serre ...L'undicesima tappa del Tour de France 2022 ha stavolto la classifica generale. Si trattava di una delle frazioni più impegnative di questa edizione della Grande Boucle, con il durissimo Galibier e a s ...