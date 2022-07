Tour de France 2022 oggi, undicesima tappa: percorso, altimetria, favoriti, tv. Tutti contro Tadej Pogacar sulle Alpi (Di mercoledì 13 luglio 2022) Primo di due tapponi Alpini al Tour de France 2022: in scena oggi la frazione numero undici, da Albertville al Col du Granon. Andiamo a scoprirla nel dettaglio con percorso, altimetria, programma e favoriti. percorso undicesima tappa Tour DE France 2022 Dopo una prima parte pianeggiante arrivano quattro GPM in rapida successione. Si comincia con il GPM di Lacets de Montvernier (3,4 km all’8,2%), di seconda categoria, ma è solo un aperitivo di ciò che sarà. Poi ecco due montagne storiche: Col du Télégraphe (GPM di prima categoria di 11,9 km al 7,1%) ad anticipare il Col du Galibier (17,7 km al 6,9%), a toccare i 2642 metri di altitudine. Lunga discesa a ... Leggi su oasport (Di mercoledì 13 luglio 2022) Primo di due tapponini alde: in scenala frazione numero undici, da Albertville al Col du Granon. Andiamo a scoprirla nel dettaglio con, programma eDEDopo una prima parte pianeggiante arrivano quattro GPM in rapida successione. Si comincia con il GPM di Lacets de Montvernier (3,4 km all’8,2%), di seconda categoria, ma è solo un aperitivo di ciò che sarà. Poi ecco due montagne storiche: Col du Télégraphe (GPM di prima categoria di 11,9 km al 7,1%) ad anticipare il Col du Galibier (17,7 km al 6,9%), a toccare i 2642 metri di altitudine. Lunga discesa a ...

