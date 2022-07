Tour de France 2022, le pagelle di oggi: Jonas Vingegaard e la Jumbo-Visma super, Pogacar insufficiente (Di mercoledì 13 luglio 2022) pagelle UNDICESIMA TAPPA Tour DE France 2022 Jonas Vingegaard, voto 10: chi l’avrebbe mai detto? Era sempre stato il più vicino a Pogacar in questa prima parte di Tour, ma mai aveva destato l’impressione di poterlo staccare. oggi invece, sfruttando anche il lavoro di squadra magnifico, riesce a mandare in crisi lo sloveno della UAE Emirates, cogliendo successo di tappa e Maglia Gialla, issandosi così come grande favorito per il titolo finale. Jumbo-Visma, voto 10: una squadra eccezionale, forse addirittura superiore a quello che aveva fatto vedere il Team Sky (poi Ineos) negli scorsi anni. La compagine neerlandese è spaziale: Benoot, Kruijswijk e Kuss preparano il terreno per gli ... Leggi su oasport (Di mercoledì 13 luglio 2022)UNDICESIMA TAPPADE, voto 10: chi l’avrebbe mai detto? Era sempre stato il più vicino ain questa prima parte di, ma mai aveva destato l’impressione di poterlo staccare.invece, sfruttando anche il lavoro di squadra magnifico, riesce a mandare in crisi lo sloveno della UAE Emirates, cogliendo successo di tappa e Maglia Gialla, issandosi così come grande favorito per il titolo finale., voto 10: una squadra eccezionale, forse addiritturaiore a quello che aveva fatto vedere il Team Sky (poi Ineos) negli scorsi anni. La compagine neerlandese è spaziale: Benoot, Kruijswijk e Kuss preparano il terreno per gli ...

