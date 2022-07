Tour de France 2022 | la tattica magistrale della Jumbo Visma | isola Pogacar | Vingegaard finalizza

Leggi su oasport

(Di mercoledì 13 luglio 2022) Quest’oggi è successo davvero di tutto nell’undicesima tappa delde. Ciò che però ha stupito di più, è stata la crisi nera di Tadej. Lo slovenoUAE Emirates non è riuscito a rispondere a un attacco di Jonassull’ultima salita, il Col du Gagnon, ed è poi arrivato al traguardo con addirittura 3? di ritardo nei confronti del danese, perdendo dunque la maglia gialla. Una svolta incredibile in questa Grand Boucle, che ora diventa più imprevedibile che mai. Ma come è stato possibile vedere tutti ciò? Oltre alla grande gamba di, c’è da segnalare l’ottima strategia, capace di attaccareda più zone, sfiancandolo, fino ad arrivare a ...