Tour de France 2022, Jonas Vingegaard spodesta il padrone: attacco stellare, Pogacar alla deriva e maglia gialla (Di mercoledì 13 luglio 2022) Spettacolo doveva essere e spettacolo è stato. La tappa numero 11 del Tour de France, il primo vero tappone alpino di questa edizione, con dentro salite storiche e durissime come il Télégraphe ed il Galibier, insieme al brutale Col du Granon nel finale, ha finito per stravolgere la classifica e offrirci un risultato impronosticabile per molti. Tadej Pogacar è andato in crisi. Erano ormai due anni che ci si chiedeva se questa frase sarebbe mai stata pronunciata ed oggi è accaduto per la prima volta. Incastrato dallo splendido piano della Jumbo-Visma, il re è caduto. I giallo-neri, approfittando di una seconda punta come Primoz Roglic, hanno iniziato ad attaccarlo ad oltre 60 km dal traguardo, prima con lo sloveno e poi con il grande protagonista di giornata, Jonas Vingegaard. Tour de ... Leggi su oasport (Di mercoledì 13 luglio 2022) Spettacolo doveva essere e spettacolo è stato. La tappa numero 11 delde, il primo vero tappone alpino di questa edizione, con dentro salite storiche e durissime come il Télégraphe ed il Galibier, insieme al brutale Col du Granon nel finale, ha finito per stravolgere la classifica e offrirci un risultato impronosticabile per molti. Tadejè andato in crisi. Erano ormai due anni che ci si chiedeva se questa frase sarebbe mai stata pronunciata ed oggi è accaduto per la prima volta. Incastrato dallo splendido piano della Jumbo-Visma, il re è caduto. I giallo-neri, approfittando di una seconda punta come Primoz Roglic, hanno iniziato ad attaccarlo ad oltre 60 km dal traguardo, prima con lo sloveno e poi con il grande protagonista di giornata,de ...

