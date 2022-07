Tour de France 2022, il borsino dei favoriti della tappa di oggi: tutti contro Pogacar sulle Alpi (Di mercoledì 13 luglio 2022) Dopo l’antipasto di Alpi avuto ieri nella decima tappa, i giochi si fanno più che seri oggi al Tour de France 2022. Si parte da Albertville, sede delle Olimpiadi invernali del 1992, per arrivare in cima al Col de Granon, passando per due salite storiche come il Col du Télégraphe e il Col du Galibier. Una tappa durissima anche se lunga solo 151,7 km. 4 GPM totali, di cui uno di 1a categoria e ben due hors-categorie, il massimo livello di difficoltà per le ascese della Grande Boucle. Insomma, un vero e proprio tappone Alpino che riserverà enorme spettacolo e risulterà con ogni probabilità determinante per le sorti della corsa. Già sugli 11 km del Télégraphe e sui quasi 18 del Galibier ci sarà grande selezione, ma il Col ... Leggi su oasport (Di mercoledì 13 luglio 2022) Dopo l’antipasto diavuto ieri nella decima, i giochi si fanno più che serialde. Si parte da Albertville, sede delle Olimpiadi invernali del 1992, per arrivare in cima al Col de Granon, passando per due salite storiche come il Col du Télégraphe e il Col du Galibier. Unadurissima anche se lunga solo 151,7 km. 4 GPM totali, di cui uno di 1a categoria e ben due hors-categorie, il massimo livello di difficoltà per le asceseGrande Boucle. Insomma, un vero e proprio tapponeno che riserverà enorme spettacolo e risulterà con ogni probabilità determinante per le sorticorsa. Già sugli 11 km del Télégraphe e sui quasi 18 del Galibier ci sarà grande selezione, ma il Col ...

Pubblicità

fattoquotidiano : Tour de France bloccato dagli ambientalisti: protesta simbolica per chiedere azioni contro i cambiamenti climatici - sportface2016 : #TourdeFrance 2022, undicesima tappa Albertville-Col du Granon Serre Chevalier oggi in tv: orari e diretta streamin… - SpazioCiclismo : Un anno fa… Lachlan Morton ha finito il Tour de France 2021 con cinque giorni di anticipo (e 2000 km in più) - Fprime86 : RT @Gazzetta_it: Che storie sul #Galibier, la montagna “fuori categoria” dove #Pantani mise tutti in riga - Eurosport_IT : Tappone alpino con il Col du Galiber e non solo ??????????? ?? H 12:15 - Albertville > Col du Granon (151.7 km) ?? Tu… -