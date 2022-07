Totti - Ilary | il commento di Sonia Bruganelli | ' Ogni parola spesa su una coppia che si lascia è una ferita ai figli'

Pubblicità

trash_italiano : In un universo parallelo, Ilary Blasi e Francesco Totti hanno smentito Dagospia, dopo che Amadeus ha annunciato al… - trash_italiano : Ilary Blasi conferma la fine del matrimonio con Francesco Totti. - trash_italiano : IL SERVIZIO SU ILARY E TOTTI AL TG1 PRIMA DELL’ANNUNCIO DI AMADEUS. IL TG1 SI BASA SU TWITTER. - sarademartink__ : RT @n_fausta: Se veramente il “giovane aitante” di Ilary Blasi è Luca Marinelli ha tutta la mia stima, mi riprendo subito dal divorzio con… - Gazzettino : Totti e Ilary, la separazione milionaria: ecco com'è stato suddiviso il patrimonio. «A lei resta la casa dell'Eur» -

Mentre tutta Italia non fa che parlare del suo divorzio con FrancescoBlasi si lascia tutto alle spalle ed è volata in Tanzania coi figli per una vacanza all'insegna della natura e del relax. Come ha prontamente documentato nelle Storie di Instagram dove ha ...La fine del matrimonio tra FrancescoBlasi ha suscitato grande clamore non solo nel mondo sportivo, dove l'ex Capitano della Roma è amatissimo, ma anche nel mondo dello showbiz, dove la conduttrice televisiva e volto ...Ilary Blasi si trova in Tanzania con i figli dopo la rottura ufficializzata con Francesco Totti. Su Instagram alcune foto, anche ...In tanti ora si interrogano anche sul patrimonio milionario di famiglia e come questo verrà diviso tra le parti, una volta che il divorzio tra Francesco Totti e Ilary Blasi ...