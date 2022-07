Totti e Noemi Bocchi beccati insieme, ecco per chi ha perso la testa (foto) (Di mercoledì 13 luglio 2022) eccole le foto tanto attese, gli scatti che provano, casomai ancora ci fossero dubbi, la relazione tra Francesco Totti e Noemi Bocchi. Non poteva che essere il re del gossip, Alfonso Signorini, a inchiodare la neo coppia. Il magazine Chi, nel numero in edicola dal 13 luglio, ha scodellato le istantanee che, con ogni probabilità, hanno costretto l’ex capitano giallorosso e Ilary Blasi a uscire allo scoperto e ad annunciare la fine del loro matrimonio. Secondo i ben informati la love story era finita da tempo, con Totti e la conduttrice che, negli ultimi mesi, hanno fatto vite da separati in casa. Dunque, forse, parlare di tradimento potrebbe non essere azzeccato. Il settimanale Chi ha spiegato, con tanto di foto, date e orari, in che modo l’ex calciatore e ... Leggi su metropolitanmagazine (Di mercoledì 13 luglio 2022)le letanto attese, gli scatti che provano, casomai ancora ci fossero dubbi, la relazione tra Francesco. Non poteva che essere il re del gossip, Alfonso Signorini, a inchiodare la neo coppia. Il magazine Chi, nel numero in edicola dal 13 luglio, ha scodellato le istantanee che, con ogni probabilità, hanno costretto l’ex capitano giallorosso e Ilary Blasi a uscire allo scoperto e ad annunciare la fine del loro matrimonio. Secondo i ben informati la love story era finita da tempo, cone la conduttrice che, negli ultimi mesi, hanno fatto vite da separati in casa. Dunque, forse, parlare di tradimento potrebbe non essere azzeccato. Il settimanale Chi ha spiegato, con tanto di, date e orari, in che modo l’ex calciatore e ...

trash_italiano : Mercoledì Chi pubblicherà le foto dell’incontro tra Totti e la presunta fiamma, Noemi. Secondo la rivista, tutto sa… - Profumata17 : RT @Nokonoki2: I romani quando vedranno passeggiare per le strade di Roma Totti con noemi #ilary #totti - ParliamoDiNews : `Totti non voleva separarsi da Ilary`/ L`amico Alex `Noemi Bocchi importante per lui` #FrancescoTotti #IlaryBlasi… - xalleyesonyou : RT @CaraNelleVigne: Adesso mica per dire ma Totti si portava Noemi Bocchi letteralmente allo stadio mesi fa e i titoli dei giornali sono tu… - klivio5 : #Totti....questo co na mogie e tre figli se mette a fa lo scemo co sta noemi....ha fatto bene a lasciarlo -