Totti e Ilary, Selvaggia Lucarelli punge: 'Se il tuo matrimonio è in diretta tv, anche il tuo divorzio lo sarà'

Non poteva certo mancare il commento di Selvaggia Lucarelli sulla separazione più discussa d'Italia. 'Se ti sposi in diretta su Sky, anche il tuo divorzio sarà in diretta su Sky', parole forti e ...

trash_italiano : In un universo parallelo, Ilary Blasi e Francesco Totti hanno smentito Dagospia, dopo che Amadeus ha annunciato al… - trash_italiano : Ilary Blasi conferma la fine del matrimonio con Francesco Totti. - trash_italiano : IL SERVIZIO SU ILARY E TOTTI AL TG1 PRIMA DELL’ANNUNCIO DI AMADEUS. IL TG1 SI BASA SU TWITTER. - federicabrunzo : RT @FredMosby_: Aspettando il primo artista indie che canterà la rima: eravamo come Ilary e Francesco Totti // ma abbiamo smesso di sparare… - Aleky88_ : RT @CaraNelleVigne: Adesso mica per dire ma Totti si portava Noemi Bocchi letteralmente allo stadio mesi fa e i titoli dei giornali sono tu… -