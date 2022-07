Totti e Ilary, la separazione è pronta: ecco chi sono gli avvocati. Quello di lui è lo stesso di Zaniolo, lei ha scelto quello della Ventura (Di mercoledì 13 luglio 2022) 'Una volta mi ha chiamato: leggo Antonio Conte e penso sia l'avvocato. Gli rispondo: 'Ao Anto', com'è tutto a posto?' E invece era Conte! Lui mi risponde: 'Sì, Daniele, sono Antonio Conte, il mister'. Leggi su ilmessaggero (Di mercoledì 13 luglio 2022) 'Una volta mi ha chiamato: leggo Antonio Conte e penso sia l'avvocato. Gli rispondo: 'Ao Anto', com'è tutto a posto?' E invece era Conte! Lui mi risponde: 'Sì, Daniele,Antonio Conte, il mister'.

Pubblicità

trash_italiano : In un universo parallelo, Ilary Blasi e Francesco Totti hanno smentito Dagospia, dopo che Amadeus ha annunciato al… - trash_italiano : Ilary Blasi conferma la fine del matrimonio con Francesco Totti. - trash_italiano : IL SERVIZIO SU ILARY E TOTTI AL TG1 PRIMA DELL’ANNUNCIO DI AMADEUS. IL TG1 SI BASA SU TWITTER. - whoisgiorgias : RT @yleniaindenial1: 1 anno fa avevamo l'Italia campione d'Europa, Niccolò Barella in hangover davanti alle più alte cariche istituzionali… - AnnaVerde : Sto aspettando la newsletter di @esterviola per leggere l’unica vera e accettabile parafrasi su ilary e Totti -