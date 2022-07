Totti e Ilary Blasi | la separazione commentata anche da Sonia Bruganelli e Alba Parietti

Pubblicità

trash_italiano : In un universo parallelo, Ilary Blasi e Francesco Totti hanno smentito Dagospia, dopo che Amadeus ha annunciato al… - trash_italiano : Ilary Blasi conferma la fine del matrimonio con Francesco Totti. - trash_italiano : IL SERVIZIO SU ILARY E TOTTI AL TG1 PRIMA DELL’ANNUNCIO DI AMADEUS. IL TG1 SI BASA SU TWITTER. - bettw_mbe : RT @emazattoni: che cazzo me ne frega di totti e ilary blasi - nicvaccani : Ilary Blasi fa la parte della porella, ma la fine della storia con Totti è gestita da donna di potere… -

, il commento di Fabrizio Corona . Per puntare il dito contro la sua "rivale", Fabrizio Corona ha deciso di scrivere alcune parole tra una storia e l'altra in tribunale e con l'avvocato. ...I commenti dopo la separazione di FrancescoBlasi si sono moltiplicati un po' ovunque. Tra i tanti a parlare dopo la notizia spuntano anche Sonia Bruganelli e Alba Parietti. Ecco che cosa hanno scritto sui social network. Photo ...Secondo i rumor sarebbe stato un ex di Belen Rodriguez a inviare i messaggi segreti Ilary Blasi. Ecco cosa sappiamo.La "coppia reale" della Capitale non è la sola ad essersi detta addio tra le coppie celebri. Da Michelle Hunziker e Tomaso Trussardi a ...