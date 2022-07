Totti | dopo l'addio a Ilary si riavvicina alla Roma

Pubblicità

trash_italiano : In un universo parallelo, Ilary Blasi e Francesco Totti hanno smentito Dagospia, dopo che Amadeus ha annunciato al… - Agenzia_Ansa : L'annuncio di Ilary Blasi: 'Dopo vent'anni insieme e tre splendidi figli, il mio matrimonio con Francesco Totti è t… - rtl1025 : ??'Dopo vent'anni insieme e tre splendidi figli, il mio matrimonio con @Totti è finito. Il percorso della separazion… - leone52641 : RT @AlessandraOdri: Chiedo: ma voi siete riusciti a dormire questa notte, dopo una notizia così terribile??????????? #tottiblasi #Totti #Blasi h… - RtTanzania : RT @Franco75118377: IIlary Blasi, le prime foto dalla Tanzania dopo l'addio a Totti: con i figli in ciabatte Gucci (e calzini) https://t.co… -

Il giornoè sempre il più difficile, anche se Francescolo sapeva già da mesi che la storia con la sua Ilary era finita. Senza i figli volati in Tanzania con la mamma, l'ex attaccante ha avuto il ...Leggi anche > Ilary Blasi posta le prime foto con i figli in Africala separazione. Enon c'è Da due giorni ormai, la separazione dell'ex capitano della Roma e della conduttrice del GF Vip ...Continuano ad arrivare nuove indiscrezioni sulla rottura tra Francesco Totti e Ilary Blasi. Le voci sul divorzio circolavano ormai da mesi, ma nella giornata di ieri hanno trovato conferme ufficiali d ...Nel frattempo si gode dei giorni di relax con i figli lontana dal clamore mediatico che ha scatenato l’annuncio della fine del matrimonio. . Noemi Bocchi sbotta 'Zero chiacchiere'/ La replica della 'f ...