Tottenham, sei reti alla selezione della K-League nella prima amichevole: doppiette per Kane e Son (Di mercoledì 13 luglio 2022) Vittoria nella prima uscita stagionale per il Tottenham, che inaugura la sua trasferta in Asia con un successo per 6-3 contro una selezione della K-League, la massima serie sudcoreana. Come prevedibile in tantissimi si sono presentanti allo stadio di Seul per ammirare in particolar modo l’idolo di casa Son Heung-Min, che pur giocando solo nella ripresa non ha deluso, mettendo a segno una doppietta. Stessa sorte anche per il suo compagno di reparto Harry Kane, per un Tottenham che quindi riparte da dove ci aveva lasciati la scorsa stagione. In attesa di vedere esordire la maggior parte dei nuovi acquisti, Perisic compreso, Conte ha però concesso ben 77? a Richarlison, arrivato quest’estate dall’Everton. Il talento brasiliano è ... Leggi su sportface (Di mercoledì 13 luglio 2022) Vittoriauscita stagionale per il, che inaugura la sua trasferta in Asia con un successo per 6-3 contro unaK-, la massima serie sudcoreana. Come prevedibile in tantissimi si sono presentanti allo stadio di Seul per ammirare in particolar modo l’idolo di casa Son Heung-Min, che pur giocando soloripresa non ha deluso, mettendo a segno una doppietta. Stessa sorte anche per il suo compagno di reparto Harry, per unche quindi riparte da dove ci aveva lasciati la scorsa stagione. In attesa di vedere esordire la maggior parte dei nuovi acquisti, Perisic compreso, Conte ha però concesso ben 77? a Richarlison, arrivato quest’estate dall’Everton. Il talento brasiliano è ...

