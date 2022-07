Toronto Bernardeschi, il giocatore ha detto sì: chiusura vicina (Di mercoledì 13 luglio 2022) Bernardeschi è pronto a una nuova avventura a Toronto: il giocatore ex Juve ha detto sì alla proposta dei canadesi Bernardeschi è pronto a una nuova avventura a Toronto: il giocatore ex Juve ha detto sì alla proposta dei canadesi. L’esterno raggiungerà nei prossimi giorni Insigne e Criscito che hanno già iniziato l’avventura in Canada. Sarà il terzo colpo italiano del Toronto e quarto ( con Chiellini) che vola oltreoceano. Lo riporta Gianluca Di Marzio. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di mercoledì 13 luglio 2022)è pronto a una nuova avventura a: ilex Juve hasì alla proposta dei canadesiè pronto a una nuova avventura a: ilex Juve hasì alla proposta dei canadesi. L’esterno raggiungerà nei prossimi giorni Insigne e Criscito che hanno già iniziato l’avventura in Canada. Sarà il terzo colpo italiano dele quarto ( con Chiellini) che vola oltreoceano. Lo riporta Gianluca Di Marzio. L'articolo proviene da Calcio News 24.

