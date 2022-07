Torino, già individuato il sostituto di Bremer: attenzioni su Becao (Di mercoledì 13 luglio 2022) Il Torino pensa già al sostituto in caso di addio di Bremer. Gli occhi dei granata si sono posati su Becao dell’Udinese Nei prossimi giorni potrebbe essere definito il futuro di Gleison Bremer, al centro di numerose voci di mercato dopo aver vissuto un’annata da protagonista assoluto in Serie A. La Juve e l’Inter sono le squadre maggiormente interessate al difensore brasiliano del Torino, con i granata che avrebbero già individuato il sostituto sostituto. Come riferisce Tuttosport il nome attenzionato per il dopo Bremer è quello di Becao dell’Udinese. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di mercoledì 13 luglio 2022) Ilpensa già alin caso di addio di. Gli occhi dei granata si sono posati sudell’Udinese Nei prossimi giorni potrebbe essere definito il futuro di Gleison, al centro di numerose voci di mercato dopo aver vissuto un’annata da protagonista assoluto in Serie A. La Juve e l’Inter sono le squadre maggiormente interessate al difensore brasiliano del, con i granata che avrebbero giàil. Come riferisce Tuttosport il nome attenzionato per il dopoè quello didell’Udinese. L'articolo proviene da Calcio News 24.

