Torino, Cairo: "Mai rifiutati tanti soldi per Belotti"

Il Torino continua la sua preparazione estiva, Ivan Juric nel frattempo aspetta il suo nuovo mediano. Vicino alla chiusura di Giulio Maggiore, il D.S Vagnati prova a chiudere per Casadei. Il presidente del Torino, Urbano Cairo, intervistato a Eurosport ha parlato di Bremer e della situazione legata ad Andrea Belotti. Ecco di seguito, le dichiarazioni del presidente granata: Su Belotti vicino al Milan nel 2017: "Siccome abbiamo già speso moltissimo, possiamo offrire per Belotti un prestito con eventuale obbligo di riscatto". Risposi che dopo che loro avevano speso 200 milioni per altri giocatori, stavano chiedendo un attaccante che aveva fatto 26 gol, era l'attaccante del mercato che poi io avrei dovuto sostituire. Sarei andato a spendere ...

