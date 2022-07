Torino Bremer, Cairo attua il braccio di ferro… intanto pensa al sostituto (Di mercoledì 13 luglio 2022) Continua l’intrigo Bremer in casa Torino, Cairo opta per il braccio di ferro per la sua cessione: Inter e Juve lavorano Gleison Bremer è l’oggetto del desiderio del mercato estivo. Cairo non ha chiuso alla cessione ma ha attuato la misura del braccio di ferro per arrivare alla cifre richieste. Il difensore è un profilo di primo livello e il patron granata non scende a compromessi. L’Inter sta aspettando la cessione di Skriniar al Psg prima di affondare il colpo anche se l’accordo con il Torino non sarà semplice. Attenzione anche alla Juve che con la cessione di De Ligt al Bayern potrebbe avere liquidità importante per convincere i granata. Cairo intanto pensa a Becao per sostituire il ... Leggi su calcionews24 (Di mercoledì 13 luglio 2022) Continua l’intrigoin casaopta per ildi ferro per la sua cessione: Inter e Juve lavorano Gleisonè l’oggetto del desiderio del mercato estivo.non ha chiuso alla cessione ma hato la misura deldi ferro per arrivare alla cifre richieste. Il difensore è un profilo di primo livello e il patron granata non scende a compromessi. L’Inter sta aspettando la cessione di Skriniar al Psg prima di affondare il colpo anche se l’accordo con ilnon sarà semplice. Attenzione anche alla Juve che con la cessione di De Ligt al Bayern potrebbe avere liquidità importante per convincere i granata.a Becao per sostituire il ...

